Na regijskem posvetu v Mariboru tudi o težjem dostopu do virov financiranja zunaj Ljubljane

Maribor, 29. marca - V nizu regijskih posvetov o prihodnji kulturni politiki se je ekipa ministrstva za kulturo danes ustavila v Mariboru. Udeleženci srečanja so med drugim opozorili na nujnost rešitve problematike prekarnega dela in izboljšanja položaja samozaposlenih v kulturi, izpostavili pa so tudi problem težjega dostopa do virov financiranja zunaj Ljubljane.