Vlada začela s pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 25. maja - Vlada je na današnji seji začela postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti, ki ju mora v DZ poslati najpozneje do 1. oktobra. Cilj je znižanje javnofinančnega primanjkljaja pod tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2024 in nato njegovo nadaljnje postopno zniževanje, so sporočili z ministrstva za finance.