Družbe jugovzhodne Slovenije lani prihodke povečale za desetino, neto čisti dobiček za 42 odstotkov

Novo mesto, 25. maja - Družbe iz jugovzhodne Slovenije so lani izstopale po višini izkazanega neto čistega dobička, deležu doseženih prihodkov z izvozom in povprečno izplačani plači. Ustvarile so 7,8 milijarde evrov prihodkov, kar je 10 odstotkov več kot leta 2021. Po oceni Marjete Arh Kvartuh iz Ajpesa je gospodarstvo jugovzhodne Slovenije lani poslovalo dobro.