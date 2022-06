Družbe jugovzhodne Slovenije lani prihodke povečale na več kot sedem milijard evrov

Novo mesto, 7. junija - Družbe iz jugovzhodne Slovenije so lani izstopale po višini izkazanega neto čistega dobička, povprečno izplačani plači in deležu doseženih prihodkov z izvozom. Ustvarile so 7,2 milijarde evrov prihodka, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Po oceni Marjete Arh Kvartuh iz Ajpesa je dolenjsko gospodarstvo v dobri kondiciji.