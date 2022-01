Portal Oštro preko sledilnih naprav raziskoval ravnanje z odpadki

Ljubljana, 31. januarja - Novinarji portala Oštro so v projektu Smetosled 30 običajnih gospodinjskih odpadkov opremili s sledilnimi napravami, da bi preverili sistem ravnanja z odpadki. Odpadke so novinarji odložili v zabojnike in zbirne centre po državi ter jim potem sledili preko geolokacijskih podatkov sledilne naprave.