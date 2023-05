Prigožin: Wagner v Bahmutu začel predajati položaje ruske vojski

Moskva, 25. maja - Ruska najemniška vojaška skupina Wagner je začela umikati svoje sile iz Bahmuta na vzhodu Ukrajine in tamkajšnje položaje predajati rednim ruskim enotam, je danes dejal vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin. V soboto je zatrdil, da so njegove enote po dolgotrajnih bojih zavzele mesto, kar pa so v Kijevu zanikali.