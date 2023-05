Ukrajinska obramba znova odbila ruske napade z droni

Kijev, 25. maja - Ruske sile so ponoči ponovno izvedle več napadov z brezpilotnimi letalniki, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija še naprej terorizira Ukrajino z nočnimi napadi, je ob tem sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da so ukrajinski sistemi zračne obrambe uničili 36 dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.