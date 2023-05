V Fidesu presenečeni, da Bešič Loredan ne bo več vodil pogajanj za zdravstveni steber

Ljubljana, 24. maja - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so izrazili presenečenje nad novico, da pogajanj o novem plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo ne bo več vodil minister za zdravje in podpredsednik vlade Danijel Bešič Loredan. To razumejo kot nezaupnico ministru, so zapisali v sporočilu za javnost.