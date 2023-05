Policija obeležila 30 let delovanja policijskih pogajalcev in mobilnih kriminalističnih oddelkov

Kočevska Reka, 24. maja - Policija je v Vadbenem centru Gotenica obeležila 30 let delovanja policijskih pogajalcev in mobilnih kriminalističnih oddelkov. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v nagovoru dejal, da imajo pogajalci in mobilni oddelki v ustroju slovenske policije pomembno mesto in močno sistemsko ter finančno podporo vodstva policije in ministrstva.