Policija obeležuje 30 let članstva v Interpolu

Tacen, 19. maja - Slovenska policija je danes v Tacnu obeležila 30-letnico članstva v Interpolu, ki letos praznuje 100-letnico delovanja. Prireditev je bila zaznamovana s slavnostnimi govori, ki so prikazali pomen te organizacije in njen razvoj skozi čas. Ob tej priložnosti so Policijsko akademijo obiskali vabljeni domači in tuji visoki gostje.