Primorske novice o spremembah v kmetijstvu (24. 5.)

Koper, 23. maja - Katja Kirn Vodopivec v komentarju Spremembe brez stika z realnostjo piše o zadnjih zahtevah in zakonskih predlogih vlade, ki posegajo v življenje in delo kmetov, med njimi tudi novela zakona o zaščiti živali in sprememba bonitetnih točk kmetijskih in gozdnih zemljišč. Avtorica meni, da bo zaradi zgrešenih političnih odločitev kmetov vse manj.