Finance o skrivanju pomembnih korporativnih informacij (24. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Petra Sovdat v komentarju Ko bluechipi umolknejo piše o Telekomu in Cinkarni, ki sta delničarje o tem, da družbi letos ne bosta smeli izplačati dividend, dobička pa nikoli, ker jima to prepoveduje zakon o pomoči za blaženje cen energentov, obvestili netransparentno. Avtorica meni, da je to nevaren signal za že tako šibak slovenski trg kapitala.