Popoldne del države zajelo neurje, nevihtna linija zdaj počasi slabi

Ljubljana, 23. maja - Popoldne je del države zajelo neurje. Najmočnejše nevihte so bile na Štajerskem, začele so se severozahodno od Maribora in se razširile proti Mariboru ter severnem delu Slovenskih Goric. Nekaj nalivov je bilo tudi na območju Karavank, Davče, Ljubljane in Zasavja. Nevihtna linija zdaj počasi slabi, je za STA dejal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.