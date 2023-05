Borrell: Članice EU v okviru skupnega načrta Ukrajini dobavile 220.000 topniških izstrelkov

Bruselj, 23. maja - Članice EU so v okviru načrta za dobavo streliva Ukrajini, o katerem so se dogovorile marca, dobavile 220.000 topniških izstrelkov in 1300 raket, je po današnjem zasedanju obrambnih ministrov EU povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Izrazil je upanje, da bodo dosegli cilj, da v enem letu dobavijo milijon izstrelkov.