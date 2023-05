V gospodarstvu kritični do predlaganega rebalansa

Ljubljana, 23. maja - Reprezentativna gospodarska združenja so dan pred potrjevanjem predloga rebalansa letošnjega proračuna in spremljajočih dokumentov v DZ izrazila nasprotovanje rebalansu, ki da gre v škodo gospodarstvu. Moti jih namreč manjša predvidena poraba za pomoč podjetjem zaradi energetske draginje, saj da je to v nasprotju z večkratnimi apeli gospodarstva.