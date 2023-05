Furs: Kljub stavki omogočeno nemoteno finančno poslovanje države

Ljubljana, 23. maja - Potem ko so zaposleni na Finančni upravi RS (Furs) v ponedeljek začeli stavko, so s Fursa danes sporočili, da morajo kljub temu omogočati nemoteno finančno poslovanje države ter zagotavljati delovanje blagovnega prometa in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Koliko zaposlenih stavka, ne vedo natančno, Furs pa sicer zaposluje prek 3500 ljudi.