Z zahtevami glede plač tudi zaposleni na Fursu

Ljubljana, 1. februarja - Zaposleni na Finančni upravi RS (Furs) pozorno spremljajo dogajanje okoli pričakovane predstavitve novega plačnega sistema in aktivnosti drugih sindikatov ter odzive vlade. Tudi sami so oblikovali več zahtev, med drugim želijo aktivno sodelovati pri prenovi plačnega sistema, do takrat pa naj ostane v veljavi zdajšnji sistem brez ločenih dogovorov.