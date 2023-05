V Pragi gradijo hišo po načrtih Adolfa Loosa iz 30. let minulega stoletja

Praga, 24. maja - V Pragi so začeli graditi hišo po načrtih avstrijskega arhitekta Adolfa Loosa iz 30. let minulega stoletja. Gradnja hiše bo predvidoma končana v začetku prihodnjega leta. Loos, ki se je rodil leta 1870 v Brnu in umrl leta 1933 blizu Dunaja, velja za pomembnega pionirja modernizma v arhitekturi.