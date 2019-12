V dunajskem Muzeju uporabnih umetnosti razstava Thonetovega pohištva

Dunaj, 19. decembra - V Muzeju uporabnih umetnosti je na ogled razstava z naslovom Bukov les, večplastni Thonet in sodoben dizajn pohištva, ki predstavi tehnološki, tipološki, estetski in zgodovinski razvoj oblikovanje Thonetovega pohištva. Združuje okoli 240 eksponatov - stole, mize, naslonjače, omare, ležalnike in zibelke v barvi bukve in mahagonija ter črni.