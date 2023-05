V 91. letu starosti umrl pesnik, dramatik in prevajalec Veno Taufer

Ljubljana, 22. maja - V 91. letu starosti je umrl pesnik, dramatik, esejist, kritik, prevajalec in urednik Veno Taufer, so danes za STA potrdili na Društvu slovenskih pisateljev. Taufer je tudi bil idejni oče Mednarodnega literarnega festivala Vilenica ter predsednik Slovenskega Pena in predsednik Mirovnega komiteja Mednarodnega Pena.