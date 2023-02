Pesnik, dramatik in prevajalec Veno Taufer praznuje 90 let

Ljubljana, 19. februarja - Pesnik, dramatik, esejist, kritik, prevajalec in urednik Veno Taufer praznuje 90 let. V prostor slovenske poezije vstopil leta 1956 s prvimi objavami v revijah. Je idejni oče Mednarodnega literarnega festivalom Vilenica, ki ga je vodil 13 let, bil je tudi predsednik Slovenskega Pena in dva mandata predsednik Mirovnega komiteja Mednarodnega Pena.