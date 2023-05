Športnika Maribora za leto 2022 Boštjan Kline in Katja Fain

Maribor, 23. maja - V Mariboru so nocoj podelili priznanja najboljšim v mariborskem športu. Nagrado za najboljšega posameznika v letu 2022 so dodelili smučarju Boštjanu Klinetu, za najboljšo posameznico pa plavalki Katji Fain. Moška ekipa leta je NK Maribor Branik, ženska pa Odbojkarski klub Nova KBM, so sporočili iz Športne zveze Maribor.