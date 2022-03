Športnika Maribora tokrat Katja Fain in spet Ivan Trajković

Maribor, 29. marca - V Mariboru so se drevi poklonili največjim športnim uspehom preteklega leta. Za naj športnico in športnika leta 2021 sta bila med posamezniki plavalka Katja Fain in znova taekwondoist Ivan Trajković. Med ekipami sta letos vrh zasedla oba odbojkarska kolektiva - moški Merkur Maribor in znova ženska ekipa Nova KBM Branik.