Pred ustavnimi sodniki bo znova ustavna pobuda o noveli zakona o RTVS

Ljubljana, 22. maja - Ustavno sodišče, ki je februarja do končne odločitve zadržalo izvajanje dela novele zakona o RTVS, bo imelo zadevo na mizi tudi danes. Na seji sredi maja so imeli pred seboj predlog sklepa, ki ga je dal predsednik sodišča in sodnik poročevalec v zadevi Matej Accetto, s katerim bi odpravili začasno zadržanje. A tedaj niso sprejeli odločitve.