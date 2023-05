Hyundai in Kia sklenila poravnavo z žrtvami tatvin po izzivu na TikToku

New York, 20. maja - Južnokorejska avtomobilska velikana Hyundai in Kia sta v petek objavila dogovor o poravnavi tožbe, ki so jo v ZDA vložile žrtve tatvin, potem ko je t. i. izziv med uporabniki družbenega omrežja TkTok pokazal, kako enostavno je vdreti v nekatere modele. Poravnava bi lahko družbi stala do 200 milijonov dolarjev.