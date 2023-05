V Avstriji prepovedali TikTok na telefonih vladnih uslužbencev

Dunaj, 10. maja - Avstrijski državni uradniki in zvezni politiki si bodo morali s službenih naprav izbrisati aplikacijo TikTok, poročajo tuje tiskovne agencije. Vlada na Dunaju se je za to odločila, da bi kitajskemu podjetju Bytedance, ki upravlja s TikTokom, onemogočila dostop do občutljivih podatkov.