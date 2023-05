S poslanskimi vprašanji premierju Golobu in ministrski ekipi začetek redne seje DZ

Ljubljana, 22. maja - DZ bo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi začel redno majsko plenarno zasedanje. Premier bo tako odgovarjal na vprašanja o stanju na RTVS, upravljanju in razpolaganju z "državnim in paradržavnim premoženjem", obravnavi medvrstniškega nasilja in oceni škode, ki jo je državnemu premoženju povzročila Magna.