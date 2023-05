Tedenski pregled - Slovenija od 19. do 25. 5.

Ljubljana, 26. maja - Državni zbor je sprejel rebalans letošnjega proračuna, finančna bremena zaradi zahtev po višjih plačah in pokojninah ter napovedanih reform pa bodo očitno naraščala kljub opozorilom o nujnosti fiskalne odgovornosti. Da z reformami ne gre odlašati in da je treba pospešiti izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje, so opozorili tudi v Bruslju.