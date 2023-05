Tedenski pregled - svet od 19. do 25. 5.

Ljubljana, 26. maja - Voditelji G7 so govorili o odnosih s Kitajsko, pa tudi o dobavi vojaških letal Ukrajini. Rusija je zatrdila, da je osvojila Bahmut, v Kijevu so to zanikali, prav tako kot napade na rusko ozemlje. V Grčiji je zmagala doslej vladajoča Nova demokracija, a bodo sledile še ene volitve. V Italiji so odpravljali posledice poplav. Umrla je Tina Turner.