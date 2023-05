V teku nov krog ocenjevanj za certifikat Naše najboljše

Maribor, 21. maja - Za dodatni razvoj kakovostne in avtentične ponudbe Maribora in širše okolice podeljuje Zavod za turizem Maribor certifikat Naše najboljše, ki zagotavlja izvirnost z geografskim poreklom. Letos bodo za lokalne ponudnike rokodelskih in kulinaričnih izdelkov in pridelkov ter turističnih storitev organizirali pet brezplačnih ocenjevanj.