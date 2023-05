Voditelji G7 pozvali Rusijo k umiku iz Ukrajine in napovedali nove sankcije

Hirošima, 19. maja - Voditelji držav skupine G7 so danes, na prvi dan vrha v Hirošimi, Rusijo pozvali, naj "nemudoma, popolnoma in brezpogojno umakne svoje sile in vojaško opremo s celotnega mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine". Napovedali so tudi nove sankcije proti Moskvi, vključno z načrti za omejitev ruske trgovine z diamanti.