Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 5.)

Ljubljana, 18. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o večdnevnem obilnem deževju v Sloveniji, ki se umirja, vodotoki upadajo, še vedno pa grozijo zemeljski plazovi. Poročale so tudi o obisku predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in njenega madžarskega kolega Laszla Köverja v Porabju in Prekmurju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti obeh držav.