Večer o posegih človeka v naravo (19. 5.)

Maribor, 18. maja - Andreja Kutin v komentarju Srečko s.p. piše o negativnih posledicah človeškega poseganja v naravo. Meni, da se manjši posegi oziroma obdelovanje zemlje zdijo neškodljivi, a to niso. Avtorica meni, da je človeku samoumevna pravica do spreminjanja okolja, v katerem živi, a bo narava kmalu nehala sodelovati in pokazala svoje zobe.