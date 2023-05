V razpravi o stanju v državi tudi o vrednotah in spomeniku osamosvojitve

Ljubljana, 17. maja - Na pobudo Katedrale Svobode je danes v Ljubljani potekala razprava o aktualnem stanju v državi. Slovenijo čaka razmislek o tem, kako naprej, so se strinjali sogovorniki. Med drugim so govorili tudi o pobudi za postavitev spomenika osamosvojitve, ki bi moral slovenski narod združevati, in ne deliti, menijo.