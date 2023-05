Slatinska občina prva v Sloveniji s prilagojenimi kolesi za invalide

Rogaška Slatina, 21. maja - V Rogaško Slatino so ta mesec z Nizozemske prispela prva tri posebna prilagojena kolesa za invalide, so za STA povedali na slatinski občini. Za nakup e-kolesa posebne vrste, ki je sposobno prevažati osebo na invalidskem vozičku, in električni paralelni tandem so namenili 20.000 evrov. Sredstva za nakup tretjega kolesa pa je zagotovil Zavod Uvid.