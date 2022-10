Slatinska občina bo namenu predala 12 oskrbovanih stanovanj

Rogaška Slatina, 6. oktobra - Občina Rogaška Slatina bo danes namenu predala 12 oskrbovanih stanovanj na Kidričevi ulici, ki so v njeni lasti in lasti Stanovanjskega sklada RS. Stanovanja z lastnim gospodinjstvom, parkirna mesta in okolica so v celoti prilagojeni potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih, so sporočili s slatinske občine.