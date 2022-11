Ekvador zaradi spopadov med tolpami razglasil izredne razmere

Quito, 2. novembra - Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso je v torek v provincah Guayas in Esmeraldas razglasil izredne razmere in uvedel policijsko uro, potem ko je bilo v zadnjem valu smrtonosnih spopadov med tolpami ubitih najmanj pet policistov, pazniki v zaporu pa so bili zajeti kot talci. Izredne razmere bodo predvidoma veljale 45 dni.