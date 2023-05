Na celjskem sejmišču sejma Avto in vzdrževanje ter Gospodarska vozila in logistika

Celje, 18. maja - Na celjskem sejmišču se danes začenjata sejma Avto in vzdrževanje ter Gospodarska vozila in logistika. Na prvem se predstavljajo podjetja s področja avtoservisne dejavnosti in avtomobilizma, drugi pa združuje trende gospodarskih in dostavnih vozil. Sejma, ki trajata do nedelje, bo odprla ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.