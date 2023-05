V Celju prihodnji teden sejemski trojček avto-transportne industrije

Celje, 8. maja - Celjski sejem bo prihodnji teden od četrtka do nedelje gostil sejma avto-transportne industrije - Gospodarska vozila in logistika ter Avto in vzdrževanje. Prvič doslej pa bodo v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva že dan prej odprli strokovni sejem komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodne tehnologije (Komot), ki bo trajal do petka.