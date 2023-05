V BiH zaradi poplav tudi evakuacije ljudi

Bihać, 17. maja - Reka Una, ki ogroža Hrvatsko Kostajnico na vzhodu Hrvaške, že od ponedeljka poplavlja območja v zahodnem delu Bosne in Hercegovine. Zaradi poplav so poleg Kulen Vakufa in Sanskega mosta razglasili stanje naravne nesreče še v Bihaću, občini Bosanski Novi ter v Bosanski Krupi, evakuirati pa so morali več deset ljudi, poročajo mediji v BiH.