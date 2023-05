Obilno deževje povzroča poplave tudi v BiH

Bihać, 16. maja - Reka Una, ki zaradi obilnih padavin ogroža območje Hrvatske Kostajnice na vzhodu Hrvaške, že od ponedeljka povzroča poplave tudi v zahodnem delu Bosne in Hercegovine, poročajo tamkajšnji mediji. Največ dežja v BiH pričakujejo danes in v sredo, meteorologi pa napovedujejo padavine skoraj do konca meseca.