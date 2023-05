Na vrhu Sveta Evrope vzpostavili register škode za Ukrajino

Reykjavik, 17. maja - Na vrhu Sveta Evrope v Reykjaviku so danes vzpostavili register škode, ki jo je v Ukrajini povzročila ruska agresija. Registru, ki pomeni prvi korak do mednarodnega odškodninskega mehanizma za žrtve ruske agresije, se je pridružilo 40 od 46 držav članic Sveta Evrope, med njimi tudi Slovenija, tri pa so izrazile namero.