V središču vrha Sveta Evrope v Reykjaviku vojna v Ukrajini

piše Vesna Rojko

Reykjavik, 14. maja - V islandski prestolnici Reykjavik bo v torek in sredo potekal vrh Sveta Evrope (SE), na katerem bodo v luči ruske agresije na Ukrajino predsedniki vlad in držav članic potrdili zavezanost temeljnim vrednotam Sveta Evrope in potrdili njeno vodilno vlogo kot varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi v času resnih groženj demokraciji.