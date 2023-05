Število novih registracij avtomobilov v EU še naprej močno raste

Bruselj, 17. maja - Avtomobilski trg v EU je aprila še naprej opazno okreval. Prvič so registrirali 803.188 osebnih vozil, kar je 17,2 odstotka več kot pred letom, so danes v Bruslju sporočili iz evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev Acea. To je že deveti mesec zapored, ko je bilo registriranih več osebnih avtomobilov kot v istem mesecu leto prej.