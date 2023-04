Prodaja avtomobilov v Evropi marca prvič po skoraj dveh letih presegla milijon

Pariz, 19. aprila - V Evropi so marca prvič registrirali skoraj 1,09 milijona avtomobilov, kar je 28,8 odstotka več kot marca lani. S tem je število registracij prvič po juniju 2021 preseglo milijon, so sporočili iz Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Prodaja je poskočila v vseh državah EU, še posebej v Italiji in Španiji.