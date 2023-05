Fajon v Kopru poudarila pomen podpore MZEZ pri prodiranju na azijske trge

Koper, 16. maja - Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes obiskala Koper, kjer se je sestala s tamkajšnjim županom Alešem Bržanom in vodstvom Luke Koper. V luči svojega prihajajočega potovanja v več azijskih držav je Fajon poudarila pomen podpore ministrstva pri prodiranju na azijske trge.