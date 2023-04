Luka Koper: Kljub navalu tovornjakov zagotavljamo polno operativnost pristanišča

Koper, 28. aprila - Povečan promet tovornjakov, ki je danes dopoldne ohromil promet na primorski avtocesti pred Koprom, je običajen po praznikih, ko velja omejitev prometa tovornih vozil, so pojasnili v Luki Koper. Zagotovili so, da je operativno delo v pristanišču ves čas potekalo normalno in brez omejitev, to pa bodo v družbi zagotavljali tudi v prihodnjih dneh.