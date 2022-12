Padavine in poplave povzročile težave v severnem delu BiH

Banjaluka, 11. decembra - Obilne padavine so v soboto in v noči na nedeljo povzročile težave na severu Bosne in Hercegovine, predvsem v Prijedoru in Sanskem Mostu. Več rek je prestopilo bregove in zalilo ceste ter številne objekte. Za sever države so tudi danes napovedane velike količine padavin, ponekod je izdano oranžno opozorilo.