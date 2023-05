Ramaphosa: V Rusijo in Ukrajino kmalu afriška mirovna misija

Cape Town, 16. maja - Voditelji šestih afriških držav nameravajo odpotovati v Rusijo in Ukrajino takoj, ko bo to mogoče, da bi pomagali najti rešitev konflikta v Ukrajini, je danes dejal predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa. Dodal je, da so pobudo pripravile Zambija, Senegal, Republika Kongo, Uganda, Egipt in Južna Afrika, več podrobnosti pa ni navedel.