ZDA Južni Afriki očitajo izvoz orožja v Rusijo, Južna Afrika to zanika

Washington, 12. maja - Ameriški veleposlanik v Južni Afriki je to državo v četrtek obtožil, da je navzlic svoji nevtralnosti v ukrajinski vojni prikrito dobavljala orožje Rusiji. Južnoafriške oblasti so očitke zavrnile, a napovedale, da jih bodo preiskale, kar so v Washingtonu pozdravili, poročajo tuje tiskovne agencije.